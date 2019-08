Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddieb schlafend aufgefunden

Eisenach (ots)

Am Freitag Mittag zeigte ein junger Mann einen Fahrraddiebstahl an. Allerdings habe er gerade das Fahrrad samt des mutmaßlichen Diebes gefunden. Der 24 jährige deutsche Tatverdächtige lag nämlich tief schlafend an einem Eisenacher Baumarkt direkt neben dem Fahrrad. Die Beamten konnten sowohl den Täter problemlos identifizieren als auch das Fahrrad an den rechtmäßigen Besitzer aushändigen. Gegen den schlafenden Dieb wird nun ermittelt. (aw)

