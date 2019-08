Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung im Einkaufsmarkt

Gotha (ots)

Am Samstag Abend kam es in einem Einkaufsmarkt in Gotha zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-Jährigen und zwei Kundinnen (41 und 66 Jahre). Die beiden Frauen befanden sich an der Leergutannahme des Marktes, als der tatverdächtige Deutsche ebenfalls Pfandflaschen abgeben wollte. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zum Streit zwischen den drei Personen. Dabei warf der Tatverdächtige seinen mit leeren Flaschen gefüllten Rucksack in Richtung der beiden Frauen. Hierbei verletzte sich eine der beiden Frauen am Fuß und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Tatverdächtige seine Geldbörse am Tatort verlor, konnte dieser identifiziert werden. Die Ermittlungen dauern an. (aw)

