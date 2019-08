Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eingebrochen und Pedelec entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte drangen am Sonntagmorgen um 02:15 Uhr in ein Geschäft in der Mönchelsstraße ein. Hierbei ging eine Schaufensterscheibe zu Bruch. Aus dem Geschäft wurde ein hochwertiges Pedelec im Wert von 6000 Euro entwendet. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0195579/2019 zu wenden. (ml)

