Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Kuh

Wipfra (ots)

Am Freitag befuhr ein 22 Jähriger mit seinem Pkw Hyundai die Kreisstraße zwischen Wipfra und Kettmannshausen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Kühe auf der Fahrbahn, welche aus einer angrenzenden Koppel ausgebrochen waren. Der Pkw stoppte um die Kühe passieren zu lassen, eine Kuh lief jedoch über die Motorhaube des Fahrzeuges und beschädigtes dieses nicht unerheblich. Die Kuh schloss sich der Herde wieder an und konnte durch Verantwortliche der Agrargenossenschaft wieder eingefangen werden. Personen wurden durch die Kollision nicht verletzt, der Schaden am Pkw wird auf ca. 3500,- Euro geschätzt. (mh)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell