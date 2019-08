Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zweiräder entwendet

Arnstadt (ots)

Ein auf einem Grundstück in der Benjamin-Kiesewetter-Straße abgestelltes Motorrad ETZ 250, der Farbe rot mit dem amtlichen Kennzeichen IK-MB 9 wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Unbekannte entwendet. Das Motorrad war in gepflegtem Zustand und zugelassen, Wert ca. 1000,- Euro.

Ein vor einem Grundstück Am Plan abgestelltes Moped Simson S 51 wurde durch Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendet, auch ein hochwertiges Kettenschloss schreckte die Täter nicht von dem Diebstahl ab. Das Moped trägt das Versicherungskennzeichen 305 LGC.

Zeugen, die Feststellung zur Tat gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Zweiräder machen können, werden gebeten sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau zu melden.(mh)

