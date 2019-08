Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge aufgebrochen

Arnstadt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Arnstadt einen im Parkhaus der Bärwinkelstraße abgestellten Pkw Ford auf und entwendeten aus diesem ein Navigations- sowie ein Starthilfegerät im Wert von ca. 300,- Euro. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 400,- Euro.

Im selben Zeitraum brachen Unbekannte einen Renault-Transporter auf, welcher auf dem Parkplatz an der Kleingartenanlage Bahlsen im Mühlweg abgeparkt stand. Aus diesem wurden Werkzeuge im Wert von ca. 1300,- Euro entwendet. Der Schaden am Transporter wird auf ca. 250,- Euro geschätzt.

Zeugen, welche Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter 03677/601110 in Verbindung zu setzen.(mh)

