Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf der L1027

Wahlwinkel (ots)

Am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr kam auf der Landstraße L 1027 zwischen Wahlwinkel und Leina zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge eine Person verletzt wurde. Die 74-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die L1027 von Leina kommend in Fahrtrichtung Wahlwinkel und beabsichtigte einen vor ihr fahrenden Pkw Skoda und einen davor fahrenden Traktor zu überholen. Als sich der VW auf Höhe des Pkw Skoda befand scherte die 31-jährige Skoda-Fahrerin ebenfalls zum Überholen aus. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 31-jährige Skoda-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus Gotha verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000,- Euro. Die L 1027 wurde für fast 2 Stunden voll gesperrt. (dl)

