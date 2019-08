Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schürfwunde dank Alkohol

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am Freitagabend um 22:40 befuhren Polizeibeamte in Eisenach die Lutherstraße aus Richtung Markt. Als sie gerade vom Markt her um die Ecke fuhren, sahen sie einen Radfahrer der scheinbar grundlos stürzte. Die Polizisten fuhren zu dem Mann hin, um ihm zu helfen. Hierbei stellten sie fest, daß er zum Glück nur eine Schürfwunde am Knie hatte. Allerdings wurde eine starke Alkoholfahne wahrgenommen, und auch das Sprechen fiel der Mann schwer. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,52 Promille. Der 56-jährige Eisenacher wurde zu einer Blutentnahme gebracht. Auch eine Anzeige bleibt ihm nicht erspart. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell