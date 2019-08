Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen hinter dem Steuer

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am Samstagabend gegen 22.25 Uhr hielten Polizeibeamte in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen VW Golf an. Mit dem 31-jährigen Autofahrer aus Hessen wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. In deren Folge stellte sich heraus, daß der Fahrer unter dem Einfluß von Drogen das Fahrzeug führte. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Auch eine Anzeige erwartet den jungen Mann. (vt)

