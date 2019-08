Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drei Fahrten unter Alkohol

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich drei Fahrten unter Alkohol wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag festgestellt. Um 19:25 Uhr wurde Auf der Wiese in Döllstädt ein 66-Jähriger mit seinem VW Transporter angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Gegen 21:58 Uhr wurde ein Seatfahrer in der Kindleber Straße in Gotha kontrolliert. Der 41-Jährige hatte einen Promillewert von 1,65. In beiden Fällen wurden mit den Fahrern Blutentnahmen durchgeführt und die Führerscheine sichergestellt. 0,76 Promille pustete letzten Endes ein 37-jähriger BMW-Fahrer um 01:12 Uhr in der Krusewitzstraße in Gotha in das Alkholtestgerät der Polizei. Ihm droht ein Bußgeldverfahren sowie ein Monat Fahrverbot. (ml)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell