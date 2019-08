Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erst Hund und danach Hundehalter geschlagen

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Weil er sich am Freitagabend von dessen Bellen gestört fühlte, schlug ein Fußgänger beim Vorbeilaufen an einem Gartengrundstück in der Waldstraße einen Mischlingshund. Als der 55 Jahre alte Hundehalter und seine 56-jährige Ehefrau den Täter zur Rede stellen wollten, wurden auch sie von dem 32-Jährigen geschlagen. Während der Auseinandersetzung wurde ein Gartentor beschädigt. Alle beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen. Der Hund musste zunächst nicht tierärztlich behandelt werden. Ein Alkoholtest bei dem Täter ergab einen Wert von 2,19 Promille. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen erstattet. (ml)

