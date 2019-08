Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma

ILm-Kreis, Arnstadt (ots)

Am 02.08.2019 kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Produktionsfirma in Arnstadt. Der aus Arnstadt stammende Tatverdächtige stieg über ein offen stehendes Fenster in den Damenumkleidebereich ein. Dort öffnete er gewaltsam mehrer Umkleidespinde. Er entwendete ein E-Book. Weit kam er mit seiner Beute allerdings nicht. Er wurde durch dortige Mitarbeiter der Firma gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Es wurde Anzeige erstattet. (wh)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell