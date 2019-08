Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz am Stausee

Heyda - Ilm-Kreis (ots)

Heute Morgen gegen 7 Uhr wurden die Polizei über einen vermissten 61-jährigen Angler am Stausee Heyda informiert. Sofort wurden Suchmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Kräften der Feuerwehr eingeleitet. Zur Unterstützung der Absuche wurden der Polizeihubschrauber sowie die Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei angefordert. Mit Hilfe eines Sonargeräts konnte am späten Vormittag ein männlicher Leichnam festgestellt und geborgen werden. Dieser wurde als der vermisste 61-Jährige identifiziert. Die Todesumstände sind derzeit noch nicht geklärt und werden von der Kriminalpolizei geprüft. (jk)

