LPI-GTH: Einbruch in Pavillon

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte brachen heute Nacht in ein Pavillon-Gebäude in der Suhler Straße ein. Ein Fenster wurde eingeschlagen und aus dem Gebäude eine leere Geldkassette und ein Grill entwendet. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0194485/2019. (jk)

