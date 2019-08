Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Poser" hinterlassen Delle in der Motorhaube

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Nacht war ein silberner Toyota in der Heinrich-Hertz-Straße geparkt. Kurz vor 1 Uhr kamen zwei junge Männer, setzten sich auf die Motorhaube des Fahrzeuges und fotografierten sich dabei. Am Fahrzeug entstand hierdurch eine Eindellung im Bereich der Motorhaube, der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Die beiden Unbekannten entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Beide Männer waren zwischen 16 und 19 Jahren alt, einer der beiden trug ein dunkles Oberteil mit weißen Streifen. Wer hat den Sachverhalt beobachtet oder kann Angaben zu den beschriebenen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0194203/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell