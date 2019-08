Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradteile am Schwimmbad gestohlen

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Gestern zwischen 11 und 16 Uhr war ein 20-Jähriger mit Freunden im Georgenthaler Schwimmbad am Mühlhög und sie schlossen dort ihre Fahrräder an. Als sie nach dem Badeaufenthalt zu ihren Rädern zurückkehrten, fehlte von einem Fahrrad das Hinterrad. Unbekannte hatten dieses demontiert und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 80 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 19307618. (jk)

