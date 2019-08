Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Sturz mit E-Roller lebensgefährlich verletzt

Stadtilm - Ilm-Kreis (ots)

Heute Vormittag gegen 10:30 Uhr fuhr ein 80-Jähriger mit einem zugelassenen Elektro-Tretroller auf der Straße "Hinterm Schloß" in Richtung Methfesselstraße. Auf der stark abschüssigen Straße stürzte der Mann in einer Rechtskurve und schlug mit dem unbehelmten Kopf auf die Fahrbahn. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Da bei einer Funktionsprüfung des E-Rollers eine mangelhafte Bremswirkung festgestellt wurde, stellten die Beamten das Gefährt sicher. Ob die Bremswirkung zum Unfallzeitpunkt bereits vermindert und ob dies ursächlich für das Unfallgeschehen war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (jk)

