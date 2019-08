Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Gegenverkehr kollidiert

Clausberg - Wartburgkreis (ots)

Gestern am frühen Nachmittag gegen 13:30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit einem Opel auf der B 84 von Eisenach nach Förtha. Nach der Abfahrt Clausberg gelangte er mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Smart einer 68-Jährigen. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten wurde die B 84 einseitig gesperrt. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell