Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer auf der Landstraße übersehen

Dornheim/Marlishausen - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend gegen 19:30 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit einem VW von der Autobahn 71, Anschlussstelle Arnstadt-Süd ab. Als er auf die L 1048 in Richtung Marlishausen auffahren wollte, übersah er einen Radfahrer, der auf der L 1048 aus Richtung Marlishausen in Richtung Arnstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern, wobei der 50-Jährige Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (jk)

