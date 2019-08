Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kratzer im Lack

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

In einem Parkhaus in der Bärwinkelstraße war gestern zwischen 6 Uhr und 15 Uhr ein schwarzer Skoda geparkt. Unbekannte ritzten mit einem unbekannten Gegenstand an der Fahrertür des Pkw einen 20 cm langen Kratzer in den Lack. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0192881/2019. (jk)

