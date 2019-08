Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhaus

Gotha (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Gartenlaube Am Seeberg. In dieser beschädigten die mutmaßlichen Täter diverse Möbel und entwendeten ein rotes Baustellenradio. Der Gesamtschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0193025/2019. (jk)

