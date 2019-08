Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 17.07.2019 bis 31.07.2019 drangen Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Von-Hoff-Straße ein. Ein Kellerabteil wurde aufgebrochen und daraus ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Scott" entwendet. Der Wert des Fahrrads wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0193022/2019. (jk)

