Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Viele Verkehrsteilnehmer zu schnell im Ort

Förtha - Wartburgkreis (ots)

In den Nachmittags- und Abendstunden führte die Polizei gestern eine Geschwindigkeitsmessung in der Ortslage Förtha in der Frankfurter Straße durch. Von 850 Fahrzeugen, welche die Messstelle passierten, waren 146 zu schnell unterwegs - und damit ein Anteil von fast 20 Prozent. Der schnellste Fahrer wurde mit 82 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen, ihn erwartet nun ein saftiges Bußgeld. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell