Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Lehrgebäude

Gotha (ots)

Unbekannte schlugen heute Nacht ein Fenster einer Ausbildungsstätte in der Südstraße ein und stiegen dann in das Gebäude ein. Innen wurden mehrere Büros durchsucht, jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0182332/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell