Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus misslungen

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 20.07.2019 bis 30.07.2019 drangen Unbekannte auf ein Gartengrundstück im Palmental und versuchten, die Tür zum dortigen Gartenhaus aufzubrechen. Das Eindringen in die Hütte misslang, hinterlassen wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0191842/2019. (jk)

