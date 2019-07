Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bahnschranke "mitgenommen"

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend fuhr ein 33-Jähriger mit Lkw und Anhänger vom Stadtzentrum Waltershausen in Richtung Hörselgau. Als er die Bahnschienen in der Industriestraße überquerte, blieb er mit seinem Lkw an der Bahnschranke hängen und beschädigte diese. Die Polizei kam zur Unfallaufnahme vor Ort. (jk)

