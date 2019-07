Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aus dem Kofferraum gestohlen

Gotha (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte einen Audi auf, der auf einem Parkplatz in der Gartenstraße geparkt war. Aus dem Kofferraum des Fahrzeuges entwendeten die mutmaßlichen Täter eine Hunde-Transportbox und Schuhe. Der Gesamtschaden wird auf 550 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0190811/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell