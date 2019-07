Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Promille in der Probezeit

Eisenach (ots)

Gegen 2 Uhr heute Morgen wollte eine Polizeistreife in der Mühlhäuser Straße einen BMW zu einer Verkehrskontrolle stoppen. Die Fahrzeugführerin reagierte jedoch nicht auf das Anhaltesignal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Nachdem die junge Frau entgegengesetzt eine Einbahnstraße durchfuhr, landete sie schließlich in einer Sackgasse und konnte von der Polizei gestoppt werden. Die 20-Jährige stand unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 0,83 Promille. Da sich die junge Fahrerin noch in der Probezeit befand, wurde ihr Führerschein sichergestellt und sie anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrzeugschlüssel wurden vorübergehend von der Polizei verwahrt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. (jk)

