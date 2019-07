Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unachtsam beim Aussteigen

Gotha (ots)

Heute Mittag parkte ein 58-Jähriger seinen Audi in der Liebetraustraße am Fahrbahnrand. Als er die Tür öffnete um auszusteigen, achtete er nicht auf den nachfolgenden Verkehr und ein 70-jähriger Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit der Fahrzeugtür und stürzte. Mit Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad sowie an der Fahrzeugtür entstand Sachschaden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell