Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Graben gefahren

Förtha - Wartburgkreis (ots)

Heute Vormittag fuhr ein 64-Jähriger mit einem Hyundai auf der B 84 von Eisenach nach Förtha. In einer Rechtskurve kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 64-Jährige blieb unverletzt, am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. (jk)

