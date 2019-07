Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Begegnung mit zwei Schweinen

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden war heute ein 39-Jähriger mit einem VW in der Güntherslebener Straße unterwegs. Als plötzlich zwei Wildschweine die Fahrbahn kreuzten, konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den Tieren. Eines wurde durch den Zusammenstoß getötet, das zweite floh verletzt in Richtung Feld. Der VW-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jk)

