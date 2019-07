Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platt gemacht

Gräfenroda - Ilm-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag war ein Mitsubishi auf einem Parkplatz in der Schillerstraße abgestellt. Unbekannte zerstachen beide Reifen auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0189629/2019. (jk)

