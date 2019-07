Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verletzte - Ampel in Betrieb oder nicht?

Eisenach (ots)

Gestern Abend gegen 19:45 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Nissan auf der Amrastraße in Richtung Wiesenstraße. An der Ampel-geregelten Kreuzung zur Mühlhäuser Straße kollidierte er mit dem Ford eines 85-Jährigen, der auf der Mühlhäuser Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision leicht verletzt, ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 55-Jährige äußerte, die Ampel hätte ihm grünes Licht gezeigt. Zeugen gaben jedoch an, dass die Ampel gelb geblinkt hat - in diesem Fall hätte er dem 85-Jährigen gemäß Verkehrszeichen Vorfahrt gewähren müssen.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0189808/2019 zu melden. (jk)

