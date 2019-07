Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bremsen haben versagt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 76-Jährige mit einem VW eine Sackgasse Am Rößchen in Richtung Stadtmitte. Als sie plötzlich bremsen wollte, versagten ihre Bremsen und das Fahrzeug streifte eine Hauswand und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen, einem Bauzaun und einem Hoftor. An einem Torpfeiler kam der VW schließlich zum Stillstand. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt, ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Was zu dem möglichen Versagen der Bremsen geführt hat und ob hierfür eine Ölspur ursächlich war, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell