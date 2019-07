Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Feuerwehrgebäude

Sülzenbrücken - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 25.07.2019 bis 28.07.2019 versuchten Unbekannte in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr einzubrechen. Am Tor der Wagenhalle wollten sich die mutmaßlichen Täter gewaltsam Zutritt verschaffen, konnten jedoch nicht in das Gebäude eindringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0189684/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell