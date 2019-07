Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zweifachen Totalschaden

Ilmenau (ots)

Am 28.07.2019 gegen 11:50 Uhr krachte es in Ilmenau auf der Kreuzung Friesenstraße - Friedrich-Ebert-Straße - Weimarer Straße. Ein 65-jähriger Audi-Fahrer fuhr die Weimarer Straße entlang, mit der Absicht nach links in die Friesenstraße abzubiegen. Im Glauben, dass die Friedrich-Ebert-Straße noch gesperrt sei, übersah der Audi-Fahrer den vorfahrtsberechtigten von rechts kommenden Pkw. In der Folge kollidierte dieser mit dem Opel, welcher daraufhin in die Hauswand des Eckhauses an der Kreuzung fuhr. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Am Gebäude wurde die Fassade leicht beschädigt. Der 59-jährige Opel-Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ärztlich ambulant behandelt. Zwei der drei Fahrstreifen waren für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Straße war gegen 13:30 Uhr wieder frei befahrbar. (CL)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell