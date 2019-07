Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand am Waldrand

Arnstadt (ots)

In den Morgenstunden vom Sonntag, den 28.07.2019 kam es zum Brand am Wanderweg von der "Alteburg" nach Espenfeld am Stadtrand von Arnstadt. Dort brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine kleine Wetterschutzhütte aus Holz komplett nieder. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf den Wald rechtzeitig verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (CL)

