Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder vom Dach geklaut

Seebergen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter Am Hohen Berg in Seebergen zwei auf einem Fahrradträger angeschlossene Fahrräder von einem Wohnwagen. Gesucht werden nunmehr ein weißes Cube Cross und ein Scott Aspect. Diese sind zur Fahndung ausgeschrieben und wurde auf bisher unbekannte Art und Weise vom Tatort entfernt. Die Bezugsnummer für Zeugenhinweise lautet 0188866. (ms)

