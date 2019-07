Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fenster im Landratsamt eingeworfen

Gotha (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen gegen 08.30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung am Gebäude des Landratsamtes Gotha. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde ein Fenster an der Westseite, im Erdgeschoss im Bereich des Fußgängerüberwegs mit einem Stein eingeworfen. Der Stein wurde im angegriffenen Büro aufgefunden und wird spurentechnisch untersucht um den Täter zu identifizieren. Dennoch bittet die Polizei Gotha vorab unter der Bezugsnummer 0189553/2019 um Hinweise zu verdächtigten Wahrnehmungen sowie Täterhinweise unter 03621/781424. (ms)

