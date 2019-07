Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen zerstochen

Gotha (ots)

Am Freitag wurden in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.45 Uhr, vor einer Zeitarbeitsfirma in der Waltershäuser Straße, zwei Reifen eines schwarzen Mazda mit Weimarer- Kennzeichen zerstochen. Erst nach Fahrtantritt bemerkte die Fahrzeugnutzerin den Schaden und konnte den Pkw in der Dorotheenstraße stoppen. Zum Glück blieb sie unfallfrei. Zeugenhinweise zur Tat oder Täter werden unter der Bezugsnummer 0188572 unter 03621/781124 erbeten. (ms)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell