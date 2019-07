Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feststellung im Bereich Trunkenheit am Steuer

Eisenach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellte die Polizei im nördlichen Wartburgkreis/Eisenach zwei Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol fest. Gegen 20 Uhr wurde in der Stregdaer Allee ein 30 jähriger Mann mit einem Mercedes Citan kontrolliert. Die Kontrolle ergab einen erhebliche Alkoholisierung des Fahrers von 1,35 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem 30 Jährigen untersagt und sein Führerschein wurde ihm vorläufig entzogen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Um 23:30 Uhr wurde in Treffurt in der Straße Unter den Linden ein Mopedfahrer kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,2 Promille. Da der Fahrer jedoch erst 17 Jahre alt war und er somit gegen das Alkoholverbot in der Probezeit verstieß, wurde auch hier ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

