Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Parkplatzunfall geflohen

Mihla (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz des Freibades in Mihla. Beim Parkvorgang kollidierte ein bisher unbekannter Fahrer eines grauen Audi mit einem bereits geparkten roten Honda Civic. Die Fahrerin des Honda bemerkte den Schaden nach ihrem Schwimmbadbesuch und alarmierte die Polizei. Am geschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Durch die Polizei wurden bereits Zeugen ermittelt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Weitere Hinweise werden bei jeder Polizeidienststelle unter der Hinweisnummer 0188776/2019 entgegengenommen. (mab)

