Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mähdrescherbrand

Förtha (ots)

Bei Feldarbeiten geriet am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr ein Mähdrescher südlich der Ortslage Förtha in Brand. Die Ursache ist bisher unbekannt. Der Mähdrescher und ca. 4 Hektar des Feldes wurden durch den Brand zerstört. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 260.000 Euro. Menschen wurden nicht gefährdet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr in Kooperation mit der Agrargenossenschaft gelöscht werden. (mab)

