Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufhebung einer Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am 19.07.2019 bat die Landespolizeiinspektion Gotha die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche nach dem 62-jährigen Rüdiger W. aus Georgenthal. Herr W. wurde seit dem 02.07.2019 vermisst (siehe auch ots-Meldung 3737316). Heute meldete sich der Gesuchte wohlbehalten bei der Polizei, so dass die Öffentlichkeitsfahndung aufgehoben wird. Es wird gebeten, die in der Ausgangsmeldung veröffentlichten Bilder nicht weiter zu verwenden und den vollständigen Namen nicht weiter zu nennen. Die LPI Gotha bedankt sich für die geleistete Unterstützung! (av)

