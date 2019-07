Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Stadtilm (ots)

Am 26.07.2019 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 25-jährigen Motorradfahrer und einem Lkw-Fahrer. Der Motorradfahrer fuhr ohne die Vorfahrt zu beachten aus einer Firmeneinfahrt auf die Straße, dabei übersah dieser den von links heranfahrenden Lkw. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Lkw-Fahrer die Kollision nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer verstarb in Folge seiner Unfallverletzungen noch am Unfallort. Die Cross-Maschine war ohne Zulassung und ohne Versicherung.(ef)

