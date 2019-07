Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Münzgeld gestohlen

Gotha (ots)

Heute Nacht haben Unbekannte mehrere Münzgeldautomaten an den öffentlichen Toiletten am Marstall sowie am Neumarkt aufgebrochen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 700 Euro geschätzt, die Höhe des entwendeten Geldes ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0188324/2019. (jk)

