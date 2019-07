Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen

Gotha (ots)

Unbekannte brachen heute Nacht den Baucontainer auf einer Baustelle in der Eschleber Straße auf. Am Container entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro, Beute machten die mutmaßlichen Täter nicht. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0188057/2019. (jk)

