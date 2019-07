Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beute im Kinderwagen

Eine 41-Jährige ging gestern Abend in einem Einkaufsmarkt in der Schönen Allee shoppen. Dabei lud sie diverse alkoholische und nicht alkoholische Getränke im Wert von insgesamt 40 Euro in einen mitgeführten Kinderwagen, an der Kasse bezahlte sie jedoch nur einen Teil der Waren. Als nach Verlassen des Kassenbereichs die Diebstahlswarnung anschlug, flüchtete die Frau mit ihrer Beute. Die Polizei wurde informiert und stellte die Diebin. Die gestohlenen Getränke wurden an den Markt zurückgegeben und die 41-Jährige erhielt ein Hausverbot und eine Strafanzeige. (jk)

