Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach dreister Unfallflucht gesucht

Eisenach (ots)

Gestern Abend gegen 21 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem grünen VW Polo auf der Wartburgallee in Richtung Mariental. Um nach rechts auf ein Anwesen abzubiegen, setzte er den Blinker und verringerte seine Geschwindigkeit. In diesem Moment überholte ihn ein rotes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und kollidierte im Vorbeifahren mit dem Polo. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug pflichtwidrig in Richtung Mariental und ließ den Polo-Fahrer mit einem erheblichen Sachschaden zurück.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem roten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0187847/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell