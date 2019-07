Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldautomat beschädigt

Eisenach (ots)

An einem Geldautomaten in der Querstraße wurde gestern Vormittag eine Beschädigung festgestellt. Die Glasscheibe des Displays war eingeschlagen worden. Beim Untersuchen des Automaten wurde in diesem eine eingezogene Geldkarte gefunden. Ob der Karteninhaber verantwortlich für die Beschädigung ist, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. (jk)

